https://static.news.ru/photo/12e9036a-3b65-11ea-b0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Провести не «всенародное голосование», а референдум по поправкам в Конституцию призвало движение в защиту прав избирателей «Голос». Первый вариант предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Предложенное «голосование» не предусмотрено российскими законами. Оно скорее похоже на манипулятивный и пропагандистский приём, направленный на легитимизацию ситуативно выгодных конкретным политическим силам решений, — говорится в заявлении «Голоса», с которым ознакомился «Интерфакс».

По мнению правозащитников, результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения.