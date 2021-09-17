Дважды проголосовавшую гражданку РФ и Израиля могут наказать

Дважды проголосовавшую на выборах в Госдуму гражданку РФ, проживающую в Израиле, могут наказать. Об этом рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, её слова приводит «Интерфакс».

По словам Памфиловой, тех, кто сознательно нарушает закон, ожидает то, что они заслуживают. Как отметила глава ЦИК, дважды проголосовавшая в Израиле на выборах в Госдуму Юлия Ильинская «попалась в ту ловушку, которую мы и хотели». При этом Ильинская уже находится на стадии уголовного преследования за предыдущее преступление, когда она также несколько раз проголосовала во время референдума по поправкам в Конституцию.

Мы знали, она записалась на дистанционное электронное голосование по российскому паспорту, и не могли ей отказать, поскольку она корректно все заполнила, у нее запись был верифицирована, <...> она сознательно пошла на эту провокацию, — утверждает глава ЦИК.

По словам Памфиловой, Ильинская подписала заявление о том, что она ни разу не голосовала, при этом в посольстве РФ в Израиле уже знали, как она поступает. Глава ЦИК считает, что это может быть не последний случай.

В РФ 17–19 сентября прошли выборы в Госдуму, а также региональные выборы различных уровней.

Ранее сообщалось, что после обработки результатов 10% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия».