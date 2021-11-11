Дважды исключенный депутат Марченко и шестеро «татар»

Ничего подобного во фракции «Единая Россия» не было с 19 июля 2018 года, когда нынешний посол России на солнечных островах Кабо-Верде Наталья Поклонская не поддержала общепартийную позицию по пенсионной реформе в первом чтении и нажала кнопку «против». Тогда это ей стоило поста главы парламкомиссии, но потом всё как-то образовалось. По итогу свою депутатскую деятельность она завершила в ранге замглавы комитета по международным делам.

И ситуация повторяется: снова в первом чтении член думской фракции «Единой России», на этот раз Евгений Марченко, голосует против проекта госбюджета. На этот раз партийное руководство жёстко исключает его из партии и, соответственно, из членов думской фракции. Сам Марченко счёл такое наказание чрезмерным, но, видимо, его пример – другим наука. Так подтвердился курс на последовательное руководство главной фракцией Госдумы со стороны партийного аппарата. Единственное, чего нельзя было лишить новоявленного внутрипартийного оппозиционера, так это его госдумского мандата, поскольку второй раз он вновь прошёл в парламент по одномандатному округу №213 в Санкт-Петербурге.

Тут, правда, возникала неожиданная коллизия, поскольку шестёрка членов фракции «Единой России» от Татарстана проголосовала против закона «Клишаса-Крашенинникова», лишающего республику в том числе права пышно именовать своего главу президентом. Иными словами, «татарское» крыло фракции дисциплинированно поддержало свой фрондирующий республиканский госсовет, а не партию. Но тут руководству ЕР пришлось прибегнуть к откровенной казуистике, объясняя отсутствии санкций против «бунтовщиков» тем, что фракция по поводу поддержки закона предварительно не собиралась. То есть против объявленной позиции партии в целом выступать теперь можно? Но вернёмся к судьбе Марченко

Интересна публично озвученная причина такого показного диссидентства. Не каждый ведь день депутаты бросают отчаянный вызов родной партии. Оказалось, что Марченко обиделся на то, что ему не дали спросить выступавшего в Госдуме главу Минфина Антона Силуанова о том, почему в бюджете не заложено финансирование перинатального центра в в 213-м избирательном округе. Марченко обещал своим избирателям открытие этого центра и хотел получить квалифицированный, из самого достоверного источника ответ на свой вопрос.

Евгений Марченко e.marchenko.duma/instagram.com

Как мы видим, ситуация для партии власти выглядит несколько парадоксально. Не сам ли Сергей Шойгу предложил ежегодно проводить партийные конференции, на которых депутаты должны будут отчитываться о ходе выполнения данных предвыборных обещаний? А потому попытка Марченко прояснить ситуацию с судьбой его личного обещания выглядит вполне логично. Ему так же через год пришлось бы отчитаться о таком бюджетном форс-мажоре, тормозящем исполнение перед избирателями, а ссылка на комментарий министра многое объяснила бы. Но не сложилось. И депутат выразил своё несогласие с явной, по его мнению, дискриминацией.

Притом, что в прошлом созыве Марченко взял на себя нелегкий груз ответственности инициатора закона об уголовном наказании (до пяти лет) для лиц, вовлекающих несовершеннолетних в несанкционированные протесты. В результате даже прогрессивная общественность не знает, как реагировать на его нынешние действия. Вроде бы «реакционер», но выступил против партийного единомыслия, столь ненавистного непримиримым либералам. А ведь буквально вчера газета нобелиата Дмитрия Муратова с упоением рассказала о плагиате, обнаруженном-де в работе при выпуске из магистратуры СПбГУ.

Теперь интересно, подтвердит ли Марченко свои слова о возможности отказа от думского мандата, поскольку в нём, дескать, нет никого смысла. И видит ли он продолжение своей политической карьеры под «крышей» иной политической силы. Ведь он, мягко говоря, не родился единороссом. И проходил в своё время в питерский Закс от «Справедливой России». Посмотрим, во что он сможет конвертировать свой нынешний протест.