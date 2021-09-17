Дуров: Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией 

Создатель Telegram Павел Дуров объявил «день тишины» в мессенджере во время выборов депутатов Госдумы. В своём официальном аккаунте он уточнил, что предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов.

По словам Дурова, «день тишины», который закреплён законом во многих странах, предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов.

Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать её: с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов, — сказал предприниматель.

Он уверен, что во время завершившегося предвыборного цикла Telegram удалось по максимуму защитить свободу слова в России. И пообещал, что мессенджер останется самой свободной из онлайн-платформ, вне зависимости от того, как будут развиваться события в РФ.

Ранее в Челябинске на закрывшемся избирательном участке обнаружили спящую пару. Люди соорудили кровать и спят, судя по кадрам, это парень с девушкой.