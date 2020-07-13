Глава Минпромторга Денис Мантуров явно не ожидал такого аутодафе, которому его подвергли во время слушаний в верхней палате нашего парламента. И это при том, что такие выступления отнюдь не экспромт. Их тщательно готовят аппараты министерств, заранее собираются вероятные вопросы сенаторов и депутатов. Словом, подготовка таких встреч исполнительной и законодательной ветвей власти ведётся вполне прозрачно. А потому суровый приём каждый раз для выступающих министров — это что-то вроде холодного душа.

Нет, мы помним, что и в прошлые годы бывали случаи, когда министров, представляющих ведущие ведомства, отправляли, что называется, на переэкзаменовку. Как это случилось в Госдуме с тогдашним главой Минэкономики Максимом Орешкиным, доклад которого спикер Вячеслав Володин счёл плохо подготовленным, назначив новую дату отчёта. Да и сама Валентина Матвиенко в прошлые годы сурово встречала видных сановников у себя в верхней палате. Но критика Дениса Мантурова по-своему была беспрецедентна: выяснилось, что «конторе» не хватает самокритичности и что сосредотачиваться надо на прорывных идеях, а не на бесконечной бюрократической рутине.

Не исключено, что парламентарии всё сильнее осознают свои новые роли в формировании правительства. И, что называется, де-факто дают понять сановникам, привыкшим отвечать только перед первыми лицами государства: после прошедшего плебисцита и введения в действие конституционных поправок ситуация меняется, роли и ответственность перераспределяются. Причём в пользу законодательной ветки власти. И будущим премьерам и их заместителям придётся уже доказывать парламентариям своё право на управление отраслями экономики, правоохранительными ведомствами, культурой и образованием.

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И в этой связи особенно интересно, как пройдёт первое очное выступление в Госдуме нового премьера Михаила Мишустина, которое предварительно запланировано на 22 июля. С одной стороны, глава правительства — человек в Белом доме новый, не совершивший серьёзных ошибок, представивший программу преодоления последствий пандемийного кризиса. И он достаточно уверенно руководил переходом от карантина к восстановлению привычного образа жизни. К тому же все знают, что таким выступлениям обычно предшествуют консультации во фракциях, которые получают возможность и вопросы задать, и кое-какие свои проблемы с премьером порешать.

Но в последние дни ситуация изменилась. Прежде всего это касается настроений во фракциях системной оппозиции. Так, либерал-демократы явно раздосадованы арестом одного из своих «кошельков» — Сергея Фургала, которого фракция и партия не смогли, несмотря на все усилия, прикрыть. А значит, ставки на ЛДПР как на страховочную оппозиционную партию, не позволяющую компартии приватизировать протест, уже нет. Её нишу могут заполнить новые партии. И это нервирует Владимира Вольфовича.

Соответственно, и фракция КПРФ — одна из главных проигравших в результате успешного для власти плебисцита, в ходе которого её руководство призывало голосовать против. Партия явно нацелена на то, чтобы острыми нападками уже на Мишустина взять некий моральный реванш и обставиться перед своими избирателями.

Да и партия власти под руководством экс-премьера Дмитрия Медведева официально берёт курс на поддержку нового кабинета при сохранении права на справедливую критику.

Словом, отчёт Мишустина не обещает быть безоблачным. Но его характер послужит сигналом и для других вице-премьеров и министров, которым рандеву с депутатами и сенаторами ещё только предстоят.