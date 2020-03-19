https://static.news.ru/photo/479744f0-69d2-11ea-97b7-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о праве правительства замораживать цены на лекарства. Такая возможность появится у кабмина в условиях эпидемии или всплеска цен.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учётом налога на добавленную стоимость. Такое право появится у правительства в случае эпидемии, ЧС или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней.

Ранее Министерство промышленности и торговли договорилось с ретейлерами о стабильных ценах на продовольствие. Подорожание будет возможно только по импортным товарам.

Паника в аптеках и магазинах началась из-за ситуации с распространением коронавируса. С полок стали стремительно исчезать товары первой необходимости. Причём такая ситуация наблюдается не только в России.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

19 марта японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical начала разработку препарата для лечения нового типа коронавируса. Получать его будут из плазмы крови, писал NEWS.ru.