Государственная дума на следующей неделе рассмотрит предложенные президентом Владимиром Путиным меры поддержки граждан и организаций в условиях мировой пандемии коронавируса и ухудшения эпидемиологической обстановки в России.
Совет Госдумы 26 марта проведёт внеплановое заседание, чтобы вынести президентские инициативы на обсуждение депутатов, уточнил спикер Вячеслав Володин.
Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим завтра <...>, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе, — цитирует Володина ТАСС.
Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний в условиях надвигающейся эпидемии. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.
При этом Путин призвал увеличить комиссию государства при получении дивидендов с вкладов размером более миллиона рублей, а также сбор при инвестировании в зарубежные активы.
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