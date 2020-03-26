https://static.news.ru/photo/a1247538-6eaf-11ea-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума на следующей неделе рассмотрит предложенные президентом Владимиром Путиным меры поддержки граждан и организаций в условиях мировой пандемии коронавируса и ухудшения эпидемиологической обстановки в России.

Совет Госдумы 26 марта проведёт внеплановое заседание, чтобы вынести президентские инициативы на обсуждение депутатов, уточнил спикер Вячеслав Володин.

Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим завтра <...>, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе, — цитирует Володина ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний в условиях надвигающейся эпидемии. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.

При этом Путин призвал увеличить комиссию государства при получении дивидендов с вкладов размером более миллиона рублей, а также сбор при инвестировании в зарубежные активы.