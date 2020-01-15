https://static.news.ru/photo/eec4e6b2-37b2-11ea-8490-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры парламентских фракций «Справедливая Россия» и КПРФ поспорили из-за главы Счётной палаты Алексея Кудрина, которого называют одним из наиболее вероятных кандидатов на пост нового главы правительства. Справоросс Сергей Миронов назвал политика «более чем уместным» в этой роли. Коммунист Геннадий Зюганов, наоборот, уверен, что «будет самый плохой вариант».

По мнению Миронова, после ухода с высоких постов и до назначения в Счётную палату Кудрин «многое посмотрел, многое для себя понял».

Он понял, что без подъёма платёжеспособности населения в РФ ничего не будет, — цитирует лидера «Справедливой России» «Интерфакс».

Зюганов же высказался за дискуссию по претендентам на пост нового премьера. По его словам, «надо проконсультироваться и найти хороших руководителей». При этом Кудрина он поддержать не готов, так как в правительстве, по его мнению, «нужны люди, которые умеют работать».

Вместе с тем никаких кандидатур лидер КПРФ предлагать не стал, заверив лишь, что достойные люди есть.

Либерал-демократ Владимир Жириновский в качестве наиболее подходящих на премьерство политиков назвал первого зампредседателя ушедшего в отставку правительства Антона Силуанова, который в должности министра финансов теперь работает с приставкой и.о., а также гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Глава ЛДПР также не исключил, что на пост премьера может претендовать один из губернаторов, «который себя хорошо проявил».

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.