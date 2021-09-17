Другие времена: Пушков увидел прозрение Франции в отношении США

Франция «открыла что-то новое для себя» в отношении США и Австралии в ситуации с потерей контракта на подводные лодки для Канберры. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

В пятницу Франция сообщила об отзыве послов из США и Австралии. Это произошло после того, как Канберра разорвала с Парижем контракт на поставку подводных лодок. При этом посла Великобритании Франция отзывать не стала, по словам министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, страна славится своей оппортунистической политикой.

Пушков на это отметил, что в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счёт.

А вот насчёт США и Австралии они открывают для себя что-то новое, — написал сенатор.

Пушков напомнил, что ранее Европа удивлялась политике бывшего президента США Дональда Трампа и рассчитывала, что при новом американском лидере Джо Байдене трансатлантические отношения вновь станут такими же, как в старые добрые времена. Однако этого не произошло и, как убеждён россиянин, не произойдёт.

Времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире, — подчеркнул Пушков.

На этой неделе США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.