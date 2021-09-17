Другие времена: Пушков увидел прозрение Франции в отношении США
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:19, 19 сентября 2021
Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Франция «открыла что-то новое для себя» в отношении США и Австралии в ситуации с потерей контракта на подводные лодки для Канберры. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
В пятницу Франция сообщила об отзыве послов из США и Австралии. Это произошло после того, как Канберра разорвала с Парижем контракт на поставку подводных лодок. При этом посла Великобритании Франция отзывать не стала, по словам министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, страна славится своей оппортунистической политикой.
Пушков на это отметил, что в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счёт.
А вот насчёт США и Австралии они открывают для себя что-то новое, — написал сенатор.
Пушков напомнил, что ранее Европа удивлялась политике бывшего президента США Дональда Трампа и рассчитывала, что при новом американском лидере Джо Байдене трансатлантические отношения вновь станут такими же, как в старые добрые времена. Однако этого не произошло и, как убеждён россиянин, не произойдёт.
Времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире, — подчеркнул Пушков.
На этой неделе США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.