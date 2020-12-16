Доступная еда: правительство дойдёт до последнего тракториста

Вопрос продовольствия всегда был на Руси прежде всего политической проблемой. Старшим поколениям, конечно, уже не памятен голодомор, но картинки пустых полок и карточек на масло стоят перед внутренним взором, как живые. В 1996 году, в момент кульминации борьбы за президентское кресло с Геннадием Зюгановым ельцинцы использовали в своей телеагитации как раз кадры пустых магазинов времён позднего Горбачёва. Тогда в ходу был анекдот: «Взвесьте мне какой-нибудь еды! — Приносите, взвесим!»

Собственно, именно от такой антитезы и отталкивался Владимир Путин, заявивший , что во времена СССР был дефицит продуктов, а теперь у людей просто не хватает денег для их покупки. Понятно, что феномен «вальса магазинных ценников» можно объяснить по-разному. Сам президент исходил из того, что производители стали гнаться за мировыми ценами, а потому, мол, можно их урезонить, сократив квоты на экспорт зерна, подсолнечника, сахара.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И тут самое важное состоит в том, что глава государства апеллировал как раз к ответственности производителей. Ведь прежде в аналогичных ситуациях под пресс попадали, в первую очередь, крупные ретейлеры, от которых требовали любыми способами держать цены на молоко или хлеб. Особенно такие указания множились в преддверии важных выборов. И зачастую всё заканчивалось появлением коробок с девятью куриными яйцами, пакетиками весом в 900 граммов вместо килограмма и прочими упаковочными хитростями. Теперь основная тяжесть операции по «принуждению» к разумным ценам переносится на производителей и посредников, которых намерены «излечить» от излишней алчности. Методы разные. От пряника в виде субсидий и льготных кредитов до кнута — ограничения на экспорт.

Притом, что жёсткие экспортные квоты могут вызвать дополнительные претензии к России в мире в условиях, когда на планете прогнозируется дополнительный дефицит продовольствия и рост голодных масс. Но, как говорится, не африканцы выбирают у нас Госдуму.

Однако очевидно, что спор вокруг банки подсолнечного масла постепенно выходит на новые, куда более серьёзные в стратегическом плане уровни. Тем более что с 1 января опять вырастут цены на ЖКУ и прежде всего на электричество. А Россия остаётся уникальной страной, в которой и при резком падении стоимости сырой нефти по копейке, но продолжала расти цена на бензин и солярку. За скобками пока оставляют и систему «Платон», обложившую дополнительной данью все автомобильные перевозки. Бизнесмен Олег Дерипаска посетовал на то, что корень зла — в сохраняющихся заоблачных ставках по кредитам. И это несмотря на снижение ставки регулятора.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И хоть пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сограждан «не париться» в отношении падения курса рубля к основным резервным валютам, мол, обычному посетителю соседнего дискаунтера нет дела до таких материй. Любой студент понимает, что на полях у нас работает зачастую импортная сельхозтехника, предприятиям по переработке требуются заграничные запасные части к закупленному оборудованию, да и семенной посадочный материал, племенной скот для разведения и даже яйца для инкубаторов опять-таки покупают не за рубли, а на дорожающие евро. А всё это в конечном итоге ложится на потребителя, то есть на нас с вами. А ведь давно известна традиция наших поставщиков повышать цены авансом — на слухах о падении курса целкового. Кто забыл, так и введение 20-процентного НДС также отложилось на магазинных чеках.

Так что нажим на профильные министерства выглядит пока только первым шагом перед серьёзным реформированием всего комплекса управления современной экономикой. Вопрос только в том, насколько далеко власть готова зайти в корректировке курса тех времён, когда обожествляли невидимую руку рынка.