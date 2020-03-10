Для наших «пикейных жилетов» наступает время конспирологической засухи. Не успел Владимир Путин поставить точку в бесконечных рассуждениях о своём уходе в Госсовет после истечения президентского мандата, как стало ясно, что и досрочных парламентских выборов не будет. Не будет, потому что они не отвечали бы главной задаче, поставленной президентом, — сохранения стабильности в ситуации ряда глобальных осложнений. Между тем последние два месяца только и разговоров было о роспуске Госдумы после принятия новых конституционных поправок о её статусе. Да и многократно обыгрывалась фраза Геннадия Зюганова о необходимости готовиться к выборам.

Ну, с Геннадием Андреевичем всё понятно. Если он намерен и впредь оставаться лидером, то должен держать свой актив в постоянном напряжении, не позволяя расслабиться. Тем более что наши партии за последние годы приспособились к ведению избирательных кампаний фактически нон-стоп. Где-то заранее подбираются кандидаты, а где-то сами партийные начальники ищут повод для длительного турне по городам и весям с предвыборной программой, заготовленной впрок на случай любых превратностей политического бытия. Более того, уверяю, что, если выборы будут назначены даже на сентябрь 2021 года, активная кампания начнётся уже в нынешнем декабре.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С другой стороны, все прогнозы относительно якобы роковой для Госдумы конституционной поправки оказались на деле чистой воды фейками. В нынешней Конституции РФ просто нет описания механизма самороспуска нижней палаты нашего парламента или иного пути начала внезапной предвыборной кампании. Распустить парламент может только президент после третьего отклонения депутатами предложенной им кандидатуры премьера. И, как стало известно, среди предложенных конституционных поправок не будет прописан иной механизм отправки депутатов в родные пенаты. Так что уже с юридической точки зрения все прогнозы оказались несостоятельными.

Тем не менее вбросы о возможных досрочных выборах шли не только от так называемого экспертного сообщества, но и, видимо, от ряда высокопоставленных депутатов и руководителей Госдумы. Неназванные, но информированные источники, питавшие фантазии коллег, как раз и относились к числу руководителей партии власти. Существует вполне резонное предположение о том, что нынешние первые лица единороссов подталкивали власти к проведению ускоренной думской ротации, опасаясь за собственные карьеры. Особенно, если было бы принято решение о формировании новой политической общности за счёт слияния «Единой России» с Общероссийским народным фронтом. А это могло повлечь за собой перераспределение «портфелей» в руководстве новой структуры и неизбежный «слив» немалого числа засидевшихся депутатов. А вот досрочные выборы не оставили бы Кремлю выбора: опираться в спешке пришлось бы на ту же неизменную партию, те же лица и те же ресурсы, материальные и идеологические.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако сразу несколько кампаний в один год — слишком большая нагрузка и для казны, и для всего государственного аппарата. Вон, по подсчётам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, расходы на народный плебисцит по конституционным поправкам сравнимы со стоимостью проведения президентской кампании. Так что после 22 апреля страсти немного успокоятся. А там, глядишь, и злосчастный китайский вирус отступит.