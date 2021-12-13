Дорожная карта законов о QR-кодах

Похоже, что у нас намечается своеобразная дорожная карта принятия предложенных правительством и всё ещё спорных законов, имплементирующих новое явление — QR-коды — в российское правовое поле. К 14 декабря планировалось собрать отзывы всех заинтересованных сторон, включая региональные власти, Счётную и Общественную палаты, Совет Федерации. При этом в некоторых регионах от обсуждения «куаров» уклонились. А по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, обсуждение введения кодов на транспорте пока в парламенте откладывается.

Ясно, что проекты будут в целом поддержаны, поскольку все силы, вовлечённые в такие длительные консультации, прекрасно понимают, что документы изначально получили высочайшее одобрение. Их значение явно уже выходит за смысловые границы сиюминутного противодействия пандемии. А не слишком удачное публичное включение в развернувшуюся общественную дискуссию Володина лишний раз доказало, что функции главного редактора столь важных документов (прежде всего, ослабления некоторых запретов) закреплены у нас за вполне конкретным лицом. И недаром сам Владимир Путин подчёркивает, что пока обсуждается как бы рамочная модель, которую усовершенствуют.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нет, естественно, на пути к одобрению документов может возникать необходимость решать самые неожиданные задачи. Как это случилось с вопросом возможности предъявления QR-кодов силовиками, коих у нас насчитывается почти три миллиона. Все же помнят, как западные расследователи в штатском, обладая просто базами штрафов ГИБДД, сумели узнать много интересного о некоторых сотрудниках ГРУ. Освободить людей в погонах от QR-кодов — значит просто профанировать всю кампанию цифровизации рисков эпидемий. Тем более что отсутствие кодов — это тоже своеобразная «засветка».

Значит, придётся ограничивать объём информации, доступ к которой открывают коды. А это снижает ценность такого цифрового контроля. Ведь совершенно очевидно, что с течением времени в QR-кодах будет закладываться всё больше сведений о согражданах. Не исключено, что это и будет технологическим прообразом электронных паспортов. Так что некоторые возникающие «дорожные» проблемы потребуют не только технологического, но и концептуального решения.

Так или иначе, но на 16 декабря назначено в предварительном порядке первое чтение этих документов. И, вероятно, тексты законопроектов будут в общем виде одобрены. Вот только 22 декабря сессия Госдумы заканчивает свою работу. И вряд ли за несколько рабочих ней парламент сумеет консолидировать все возможные поправки и подготовить их к голосованию. А уже на следующий день, 23 декабря, намечена пресс-конференция президента, в ходе которой будут заданы вопросы и о судьбе QR-кодов. Тут, как говорится, и к гадалке не ходи.

duma.gov.ru

Общение журналистов с Путиным намечено на особые дни. Время первых корпоративов, ускоренной закупки подарков и предвкушения праздника. А потому и от президента ждут успокаивающего терапевтического воздействия на многомиллионную аудиторию. Не исключено, что Путин сочтёт нужным и в вопросе QR-кодов расставить все точки над «i». Тем более что эта тема может получить окончательное оформление в его послании, которое планируется на январь грядущего года. И вот тогда всё будет готово для второго и сразу третьего чтения законов.