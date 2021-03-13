Донбассу предсказали эскалацию конфликта в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/d83c0a9a-84e3-11eb-be6e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эскалация конфликта на востоке Украины в ближайшем будущем возможна по нескольким причинам, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, один из факторов — слабеющая политическая позиции лидера страны Владимира Зеленского. Аналитик отметил, что президент во многом идёт на поводу у радикальных националистов, что затрудняет переговоры и угрожает обострением в Донбассе.

Кортунов добавил, что выборы в США, по итогам которых державу возглавил демократ Джо Байден, могли породить мнение в Киеве, что Белый дом готов поддержать силовое решение проблемы, пишет ТАСС. Кроме того, результаты конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020-го также подтолкнули Киев к более решительным действиям, «поскольку эскалация в Карабахе показала, что дипломатический путь не единственный путь, по которому можно пойти для решение застарелого конфликта».

Конечно, тут надо также учитывать, что Украина сотрудничает с Турцией, в том числе идут поставки турецких дронов украинским ВС. Это тоже в каком-то смысле может создать впечатление в Киеве, что соотношение сил меняется в его пользу таким образом, что в какой-то момент может быть в украинских интересах конфликт будет разморозить, — резюмировал Кортунов.

Самопровозглашённые ДНР и ЛНР неизбежно войдут в состав РФ, это лишь вопрос времени, считает политик и писатель Захар Прилепин. Бывший боец считает, что это произойдёт, когда власти республик в Донбассе получат из Москвы соответствующий сигнал. Власти ДНР и ЛНР ориентированы на Москву в принятии решения о присоединении к РФ, пояснил Прилепин. Основанием так думать является обращение главного редактора RT Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс» к российским властям с призывом включить регион в состав РФ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что западные кураторы приказали главе Украины Владимиру Зеленскому выйти из Минских соглашений, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Поэтому Киев может вполне развернуть военный сценарий на территории Донбасса в ближайшее время.