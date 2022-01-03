Трамп призвал запретить Twitter, назвав соцсеть позором демократии

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Twitter позором демократии после того, как в соцсети был заблокирован аккаунт члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин за распространение недостоверных сведений о коронавирусе, сообщила пресс-служба бывшего главы государства. По его мнению, нужно запретить в Соединённых Штатах работу Twitter и Facebook, которые представляют точку зрения только радикальных «левых».

Twitter — это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных «левых», и их все ненавидят. Они — позор для нашей страны, — отметил политик.

Аккаунт Трампа был навсегда заблокирован в Twitter после штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года из-за «риска к дальнейшему подстрекательству к насилию». В Facebook также заблокировали страничку бывшего главы Белого дома, однако в отличие от Twitter сохранили возможность пересмотра этого решения в будущем.

В сентябре 2021 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя блокировку Twitter-аккаунта телеведущего Евгения Попова, сравнила его с Трампом. По словам дипломата, она впервые увидела, что статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты Госдумы.

Захарова назвала это решение «показательной ситуацией», добавив, что обычно Москва квалифицирует подобное «как цензуру, вмешательство и т. д.». Однако в этот раз представитель МИД посчитала ограничение доступа к соцсети «признанием» со стороны Вашингтона.

Аккаунт телеведущего был заблокирован «за манипулирование выборами и другими общественными мероприятиями». Впоследствии он был разблокирован.