https://static.news.ru/photo/766ba26a-dbb3-11e9-999d-fa163e074e61_660.jpg Глава Госдепа США Майкл Помпео Фото: White House/via Globallookpress.com

Доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам по контролю над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) прикрывает нарушения Вашингтона, говорится в комментарии МИД РФ.

В каждой странице доклада сквозит стремление США прикрыть собственные нарушения обязательств в рамках основополагающих международно-правовых инструментов в сфере КВРН, — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что Соединённые Штаты пользуются практикой использования тематики КВРН для борьбы с государствами, которые их не устраивают.

Как ранее писал News.ru, бывший лидер СССР Михаил Горбачёв обратился с призывом к лауреатам Нобелевской премии мира. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС предложил им оказать лидерам держав помощь в диалоге о ядерном разоружении.