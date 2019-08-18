Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала материалы, которые назвала доказательством участия армии РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года. Данные из открытых источников собирались по заказу Европейского центра защиты прав человека.
Аналитики нашли множество спутниковых снимков с российскими вооружёнными автоколоннами на территории Украины. Также обнаружено присутствие танков Т-72Б3. В тот момент их использовала только армия РФ, сообщает
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Россия много раз отвергала обвинения в участии частей своей армии в конфликте на Украине.
Ранее News.ru сообщал, что у посольства РФ в Киеве состоялась акция с требованием привлечь к ответственности президента РФ за убийство украинских солдат. «Путин, за Иловайск ответишь!» — под таким лозунгом в столице Украины несколько сотен человек собрались, чтобы выразить своё отношение к тем событиям. Митингующие также зачитали и одобрили декларацию с призывом к России освободить украинских политзаключённых.