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Министерство обороны РФ потратило более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках гособоронзаказа.

Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68 % этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов, — рассказал замминистра обороны...