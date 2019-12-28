Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что российский лидер Владимир Путин умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях.
Он умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности, — ответил Додон на вопрос об особенностях Путина.
По его мнению, Россия под руководством Путина преодолела непростой период.
Как ранее писал NEWS.ru, Игорь Додон рассказал, как Владимир Путин интересовался, какое вино является самым полезным.
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