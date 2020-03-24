https://static.news.ru/photo/6650ab4e-6d73-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Ксения Шойгу Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения рассказала, как занимается развитием Кронштадта и что ей там больше всего нравится. Небольшой городок Ксения курирует потому, что является зампредседателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера города.

Интервью о своей работе Ксения Шойгу дала на «Русском радио» в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». Дочь министра хочет, чтобы Кронштадт в ближайшее время стал популярным для туристов местом. Самой ей там нравится яблоневый сад.

Мигалками при поездке по городу Ксения не пользуется — она передвигается на такси, хоть и мечтала бы добираться на вертолёте. Пробок в городе нет ни утром, ни вечером, что особо отметила Ксения.

У них там очень хорошо, — добавила столичная чиновница.

Дочь министра рассказала, что реализовать проект по развитию Кронштадта можно только с привлечением инвесторов, меценатов, чем она и её коллеги, собственно, занимаются. Ксения также рассказала, что любит спорт и старается заниматься им в рамках любых проектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу станет управляющим партнёром венчурного фонда Sistema SmartTech, который создаст АФК «Система». Создаваемая структура целевым объёмом в 5 млрд рублей станет инвестировать в стартапы на ранних стадиях.