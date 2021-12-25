Дочь Рамзана Кадырова получила медаль «За защиту прав человека»

Старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вручили медаль «За защиту прав человека», пишет ГТРК «Грозный». Знак отличия передан за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чечни, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.

В октябре 2021 года Айшат Кадырова была назначена на должность министра культуры республики. Тогда отмечались её заслуги в развитии библиотек, домов культуры и театров. А в 2020 году она получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». После этого объявления Госдепартамент США принял решение распространить на неё санкции, введённые в 2020 году на Рамазана Кадырова, который, по мнению ведомства, несёт ответственность за нарушение прав человека в Чечне.

Ранее в Чеченской Республике прокомментировали заявление поспорившего с президентом РФ Владимиром Путиным режиссёра Александра Сокурова. Народный артист РФ рассказал о поступающих ему угрозах. Однако депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал его слова трюком для привлечения внимания. Он уточнил, что не верит в реальное существование таких угроз.