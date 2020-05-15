Дочь маршала Конева выступила против восстановления памятника отцу в Праге

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Наталья Конева, дочь маршала Ивана Конева, считает, что не стоит восстанавливать памятник её отцу в Праге. Это, по её мнению, даст местным радикалам новые поводы для его осквернения. Лучше перевезти монумент в Москву, уверена она.

15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что памятник Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.

Это, на мой взгляд, не решение проблемы, — сказала Конева РИА Новости.

По её словам, в чешском обществе не будет единого мнения относительно символов, увековечивающих память об освободительной миссии Красной армии в годы Второй мировой войны.

Это очевидно из разного рода политических шагов, которые там предпринимаются. Последний шаг — когда в Праге поставили памятник власовцам. Это крайняя степень нежелания этих людей видеть и помнить всё, что связано с Красной армией, — добавила она.

В заключении она добавила, что правильней было бы вести переговоры с Чехией о передаче памятника России. Установить его можно будет в Москве.

Скандал разгорелся 3 апреля, когда статую по инициативе властей района Прага-6 сняли с постамента. Староста района Ондржей Коларж тогда в шутку отмечал, что причина демонтажа — несоблюдение требования о ношении медицинской маски со стороны Конева.

Демонтированную скульптуру передали в хранилище музея памяти XX века. По словам внучки военачальника Елены, музей не является тем местом, где должен находиться монумент освободителю чешской столицы. Она добавила, что получает много сообщений от жителей Праги, в которых чехи извиняются за действия своих властей.

Сразу после случившегося МИД РФ предложил чешским коллегам начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года. По словам Лаврова, по соглашению, Чехия обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу».

Ситуацию прокомментировал и президент Чехии Милош Земан. По его словам, те, кто распорядился демонтировать монумент, совершили «глупый» и «смешной» акт, однако реакция России на это выглядит неадекватной, писал NEWS.ru.

В начале мая 1945 года войска под командованием Конева участвовали в Пражской операции. Это последняя стратегическая операция Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких войск была освобождена Чехословакия и её столица.