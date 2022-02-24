Доцент МГУ перечислил меры, которыми Россия может ответить на санкции

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко объяснил, почему США не пошли на крайние жёсткие санкции против Москвы. Речь, в частности, идёт об отключении от SWIFT, приводит мнение эксперта РИА Новости

Белый дом понимает, что у Москвы есть возможности для реального ответа, который серьёзно ударит по США. В частности, считает эксперт, Москва может предъявить угрозу закрытия для американских авиакомпаний транзита через воздушное пространство РФ.

Плюс поскольку через Иран у них практически нет сегодня коридора (воздушного), никакие транзитные полеты через Евразию американские компании просто не смогут осуществлять и станут просто неконкурентноспособными по отношению к компаниям Восточной Азии, — пояснил специалист.

Вторым вариантом может стать угроза выхода России из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор не вступил в силу, но у него уже есть система международного мониторинга. В неё американцы вложили миллиарды долларов и выход РФ из этой системы окажется пустой тратой денег.

Ещё одним жёстким ответом на санкции США может стать денонсирование договора о сотрудничестве с США в космическом пространстве. Это может стать весьма чувствительной мерой для Вашингтона, несмотря на все успехи американской космической программы и Илона Маска.

Вы знаете, я думаю, если Россия озвучит реальные, жесткие ответные меры на случай отключения от SWIFT, то эти разговоры прекратятся сразу, — заключил Фененко.

Но при этом эксперт добавил, что раз стороны не идут на настолько жёсткие меры, есть надежда на сохранение и продолжение диалога.

Ранее руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина сообщила, что Фонд национального состояния (ФНБ) за неполный февраль потерял более чем 1,8 трлн рублей из-за обвала акций Сбербанка и «Аэрофлота» на рынке ценных бумаг.