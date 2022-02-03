«Добрая встреча»: Кадыров рассказал о визите в Кремль

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным «доброй». По его словам, на повестке стояли «острые» вопросы, которые требовали участия президента, а глава государства поддержал республику. Видео опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram.

Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента, — сказал Кадыров.

Ранее Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе встречи Путина с главой Чеченской Республики обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также темы, связанные с работой правоохранителей. По словам пресс-секретаря Кремля, Кадыров представил отчёт по социально-экономическому развитию республики.

Встреча Владимира Путина и Рамзана Кадырова прошла 2 февраля. На ней Кадыров представил отчёт о социально-экономической ситуации в Чечне. В частности, он отметил, что эффективные меры российского руководства помогли сохранить темпы развития республики в непростых условиях пандемии.