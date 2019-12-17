https://static.news.ru/photo/dfd935c8-20e1-11ea-ac85-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин и Леонид Пасечник Фото: glavadnr.ru

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики продолжат курс на интеграцию с Россией. Об этом заявили руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Они выразили уверенность, что это вполне укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта в Донбассе.

После встречи «нормандской четвёрки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева, — цитирует Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Глава ДНР подчеркнул, что «интеграция с Россией уже запущена», и заверил: республика не остановит её «ни при каких условиях».

В том, что этот процесс будет идти независимо от позиции действующей власти Украины, заверил и лидер ЛНР.

Интеграция с Россией абсолютно не противоречит минским договорённостям, и мы будем её осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнёры или нет, — приводит слова Пасечника его «Луганский информационный центр».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой для обращения к украинским органам власти. По её словам, властям страны пора встать на путь интеграции с Россией.