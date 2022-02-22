ДНР И ЛНР попросили Россию о помощи в отражении агрессии Киева

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента России Владимира Путина о помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ. Они аргументировали это избежанием жертв среди мирного населения, пишет РИА Новости.

О заявлениях глав ЛНР и ДНР сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в обращении глав донбасских республик и т имени всего народа высказывается признательность за признание государств.

Главы упомянутых республик от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств, — сказал Песков

Официальный представитель Кремля отметил, что в обращениях говорится об обострении угрозы со стороны Киева, из-за чего граждане донбасских республик вынуждены покидать свои дома. Продолжается эвакуация людей в Россию.

В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное — гибель мирного населения в том числе детей. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе, — процитировал Песков текст обращений.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны покинуть территорию его республики. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» он пояснил, что украинские военные должны свернуть вооружение добровольно.