18+

Рубрики

Медиа

Архив

ДНР и ЛНР. Госдума обеспечила карт-бланш президенту
Мнение

ДНР и ЛНР. Госдума обеспечила карт-бланш президенту

Какую роль в международной и внутренней политике сыграет просьба депутатов к Владимиру Путину о признании республик Донбасса
17:55, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Государственная дума редко привлекает к себе внимание, особенно во внешнеполитических вопросах. Но сейчас, в момент кризиса в отношениях с Западом и Украиной, она, все-таки, смогла отличиться. Рейтинговое голосование депутатов поддержало проект обращения к президенту Владимиру Путину, подготовленный фракцией КПРФ ещё в конце января.

Документ завершается следующими словами: «Депутаты Государственной думы обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также вопрос о скорейшем проведении переговоров... в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Итак, что же необычного и удивительного во всей этой истории?

Начнем с внешнеполитического контекста. Совсем не случайно Дума приняла обращение в момент визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву. Это стало одним из инструментов давления на гостя: мол, депутаты на меня давят, требуют признания ДНР и ЛНР, надо что-то срочно делать. Лучше всего незамедлительно начать выполнять Минские соглашения. Ответить на это Шольцу было нечего, кроме как согласиться. И о Минских соглашениях, и о трёхсторонней контактной группе он нужные слова сказал.

Канцлер ФРГ Олаф ШольцКанцлер ФРГ Олаф ШольцKay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кроме давления на канцлера, это, разумеется, сигнал и во внешний мир: мы готовы пойти сами на выход из Минских соглашений (а именно это станет результатом признания ДНР и ЛНР), если не будет никаких подвижек в мирном урегулировании.

Владимир Путин на пресс-конференции с Шольцем не выразил никакого осуждения по поводу обращения к нему думцев. Напротив, он сказал, что «депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей, они его тонко чувствуют. В этой связи совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону». Тем самым он дал понять и гостю, и всему миру, чего хотят россияне. И что он как президент — всего лишь выразитель общественного мнения.

Депутатам было предложено два проекта постановления — от КПРФ и от «Единой России». Первый набрал 351 голос, второй — 310 (при рейтинговом голосовании можно было поддерживать оба, поэтому число не должно удивлять, что на 450 депутатов такие результаты). Отличие их было только в том, что проект КПРФ, по словам самого Путина, «более жёсткий», он обращался напрямую к президенту, тогда как единороссовский — в МИД.

При существующих условиях ситуация, при которой большинство депутатов от ЕР голосуют за проект от оппозиции, возможна только как часть замысла кураторов парламента из администрации президента. В чём же он заключался? Нужно было показать Западу, что ситуация в Госдуме неконтролируемая, когда речь заходит о национальных интересах, что даже послушная партия власти выбирает жёсткий вариант, предложенный оппозицией. И что президент обязан с этим считаться. При этом сама оппозиция старается быть «святее папы», настроена радикально, а Путин выглядит умеренным на фоне такого настроя, и это нужно «уважаемым партнёрам» ценить.

Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир Путинkremlin.ru

В 1996 году так уже было с голосованием Думы о непризнании Беловежских соглашений незадолго до президентских выборов. Ельцин воспользовался им, дабы предстать в образе умеренного русского политика в глазах Запада на фоне обезумевших коммунистов. И много на этом выиграл, получив поддержку от США и Европы, которые закрыли глаза на все нарушения в избирательной кампании.

Важно, что инициатива исходит от КПРФ, так что Кремль не несёт ответственности, он не выступает автором идеи о признании ДНР и ЛНР. С другой стороны, если инициатива не будет одобрена в итоге, то «Единая Россия» выводится из-под критики, мол, это не она предлагала документ, и все шишки тогда свалятся на головы коммунистов, забежавших вперёд паровоза.

Удачен ход и с выступлениями против обращения со стороны «Новых людей»: показано, что в парламенте имеется вполне прозападная фракция, что происходили полноценные дискуссии — всё как на Западе. Да и к «Новым людям», проведённым совсем не случайно в Думу и тут же забытым, привлекли внимание, напомнили об их существовании. Они заняли место «Яблока» и исполняют роль управляемой либеральной оппозиции.

Поэтому принятие обращения — это «многоходовочка», тщательно продуманная, со множеством целей и задач, некоторые из которых могут быть поняты только спустя какое-то время. Над Украиной сейчас оно будет нависать как топор, побуждая торопиться с внесением и принятием законов об исполнении «Минска-2». Также оно будет не давать расслабиться и Западу, побуждая его и дальше давить на официальный Киев. Внутри страны обращение — это и пряник для КПРФ, которой дали возможность попиариться и поднять собственную значимость, и сигнал гражданам о единстве депутатов в трудную минуту, и выведение из-под огня «Единой России». Ведь партия власти либо окажется ни при чём, если дело не пойдёт, либо получит дивиденды от принятия правильного патриотического решения, если дело выгорит.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео