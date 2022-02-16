ДНР и ЛНР. Госдума обеспечила карт-бланш президенту

Государственная дума редко привлекает к себе внимание, особенно во внешнеполитических вопросах. Но сейчас, в момент кризиса в отношениях с Западом и Украиной, она, все-таки, смогла отличиться. Рейтинговое голосование депутатов поддержало проект обращения к президенту Владимиру Путину, подготовленный фракцией КПРФ ещё в конце января.

Документ завершается следующими словами: «Депутаты Государственной думы обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также вопрос о скорейшем проведении переговоров... в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Итак, что же необычного и удивительного во всей этой истории?

Начнем с внешнеполитического контекста. Совсем не случайно Дума приняла обращение в момент визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву. Это стало одним из инструментов давления на гостя: мол, депутаты на меня давят, требуют признания ДНР и ЛНР, надо что-то срочно делать. Лучше всего незамедлительно начать выполнять Минские соглашения. Ответить на это Шольцу было нечего, кроме как согласиться. И о Минских соглашениях, и о трёхсторонней контактной группе он нужные слова сказал.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кроме давления на канцлера, это, разумеется, сигнал и во внешний мир: мы готовы пойти сами на выход из Минских соглашений (а именно это станет результатом признания ДНР и ЛНР), если не будет никаких подвижек в мирном урегулировании.

Владимир Путин на пресс-конференции с Шольцем не выразил никакого осуждения по поводу обращения к нему думцев. Напротив, он сказал, что «депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей, они его тонко чувствуют. В этой связи совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону». Тем самым он дал понять и гостю, и всему миру, чего хотят россияне. И что он как президент — всего лишь выразитель общественного мнения.

Депутатам было предложено два проекта постановления — от КПРФ и от «Единой России». Первый набрал 351 голос, второй — 310 (при рейтинговом голосовании можно было поддерживать оба, поэтому число не должно удивлять, что на 450 депутатов такие результаты). Отличие их было только в том, что проект КПРФ, по словам самого Путина, «более жёсткий», он обращался напрямую к президенту, тогда как единороссовский — в МИД.

При существующих условиях ситуация, при которой большинство депутатов от ЕР голосуют за проект от оппозиции, возможна только как часть замысла кураторов парламента из администрации президента. В чём же он заключался? Нужно было показать Западу, что ситуация в Госдуме неконтролируемая, когда речь заходит о национальных интересах, что даже послушная партия власти выбирает жёсткий вариант, предложенный оппозицией. И что президент обязан с этим считаться. При этом сама оппозиция старается быть «святее папы», настроена радикально, а Путин выглядит умеренным на фоне такого настроя, и это нужно «уважаемым партнёрам» ценить.

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

В 1996 году так уже было с голосованием Думы о непризнании Беловежских соглашений незадолго до президентских выборов. Ельцин воспользовался им, дабы предстать в образе умеренного русского политика в глазах Запада на фоне обезумевших коммунистов. И много на этом выиграл, получив поддержку от США и Европы, которые закрыли глаза на все нарушения в избирательной кампании.

Важно, что инициатива исходит от КПРФ, так что Кремль не несёт ответственности, он не выступает автором идеи о признании ДНР и ЛНР. С другой стороны, если инициатива не будет одобрена в итоге, то «Единая Россия» выводится из-под критики, мол, это не она предлагала документ, и все шишки тогда свалятся на головы коммунистов, забежавших вперёд паровоза.

Удачен ход и с выступлениями против обращения со стороны «Новых людей»: показано, что в парламенте имеется вполне прозападная фракция, что происходили полноценные дискуссии — всё как на Западе. Да и к «Новым людям», проведённым совсем не случайно в Думу и тут же забытым, привлекли внимание, напомнили об их существовании. Они заняли место «Яблока» и исполняют роль управляемой либеральной оппозиции.

Поэтому принятие обращения — это «многоходовочка», тщательно продуманная, со множеством целей и задач, некоторые из которых могут быть поняты только спустя какое-то время. Над Украиной сейчас оно будет нависать как топор, побуждая торопиться с внесением и принятием законов об исполнении «Минска-2». Также оно будет не давать расслабиться и Западу, побуждая его и дальше давить на официальный Киев. Внутри страны обращение — это и пряник для КПРФ, которой дали возможность попиариться и поднять собственную значимость, и сигнал гражданам о единстве депутатов в трудную минуту, и выведение из-под огня «Единой России». Ведь партия власти либо окажется ни при чём, если дело не пойдёт, либо получит дивиденды от принятия правильного патриотического решения, если дело выгорит.