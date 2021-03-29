Песков оценил ситуацию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a31b229c-3b3d-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Москва надеется, что напряжённость, вновь возникшая в последние дни в Донбассе, не перерастёт в полноценные боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдёт. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать, — заявил пресс-секретарь в интервью изданию «Аргументы и факты».

Песков также напомнил, что РФ пытается найти выход из тупика, возникшего на украинском направлении. При этом он отметил, что Киев не стремится идти навстречу в этом вопросе.

Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход, — сказал пресс-секретарь.

Политик отметил, что Киев регулярно говорит о необходимости собраться «нормандской четвёрке», но больше ничего не происходит.

Киев говорит о неких новых предложениях, которые потом мы нигде не можем найти. Но главное — за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мёртвыми Минские договорённости. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак.