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Дмитрий Медведев заявил, что однополярного мира больше нет

00:00, 25 марта 2022
Дмитрий Медведев заявил, что однополярного мира больше нет Дмитрий Медведев Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США перестали являться хозяевами планеты. Вместе с этим рухнул однополярный мир, отметил он в беседе с РИА Новости.

Однополярному миру пришёл конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля, — подчеркнул Медведев.

Политик в ходе беседы также оценил усилия стран Запада, направленные в адрес России в контексте ситуации на Украине. Медведев рассказал об отношении к спецоперации российского общества, в том числе тех, кто покинул Россию.

Ранее стало известно, что США ставят задачу разрушить Россию, но Россия никогда не допустит такого развития событий, заявил 23 марта Дмитрий Медведев. По его словам, США безразлична дальнейшая судьба других стран, так как Америка обычно ведёт «бессмысленные войны» вдали от своей территории и не заботится о долгосрочных последствиях внешней политики.

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