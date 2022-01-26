Дмитрий Медведев рассказал, как избежать войны

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что единственной возможностью избежать войны является договор по гарантиям безопасности. Однако существует масса людей, которые зарабатывают, спекулируют на эскалации, кто-то — по недомыслию, а кто-то — проводя определённую политическую линию, пояснил он в беседе с РИА Новости.

Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счёт безопасности другой стороны, — отметил Медведев.

Он пояснил, кому выгодна конфронтация, в качестве примера вспомнив слова одного из сенаторов США, «маразматического старика», допустившего обмен ядерными ударами между Россией и США.

Ему-то, наверное, всё равно, ему уже много лет, он считает, что он своё пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что даже в советские времена «наши партнёры из Америки» не допускали высказываний о развязывании ядерного конфликта.

Тем не менее, такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно, — заключил Медведев.

Ранее стало известно, что отказ США в предоставлении России гарантий безопасности очень осложнит общую ситуацию, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, при этом остаются не раскрытыми планы действий Москвы, которые «никогда не раскрываются», поскольку такие решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий.