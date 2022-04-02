Дмитрий Медведев призвал научиться узнавать предателей в лицо

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у людей, любящих родину, могут быть очень разные лица, зато предателя не спутаешь ни с кем. Главное — вовремя его изобличить. Об этом Медведев написал в своём Telegram-канале.

Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия. <...> У тех, кто любит Родину, — очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо, — написал политик.

При этом тему патриотизма как таковую он назвал непростой.

Ранее Медведев называл предательством критику своей страны в ходе специальной операции на Украине. По его мнению, проводить «антигосударственную линию» в сложной ситуации нельзя.

Президент России Владимир Путин 16 марта заявил о том, что Запад будет делать ставку на так называемую пятую колонну национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, в России, а живёт за границей, и не только в географическом смысле, но и ментально.С их помощью будут пытаться дестабилизировать обстановку в России, полагает президент.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».