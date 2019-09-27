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Публикация беседы глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не понравится Ангеле Меркель, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Во время разговора президент США заявил, что канцлер Германии «много говорит, но мало делает», с чем украинский лидер согласился. Вы правы даже не на 100, а на все 1000%, —...