Председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил сенатора и экс-председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова с 90-летием. Премьер-министр отметил, что тот всегда проявлял себя как человек, который «умеет оперативно решать задачи любой сложности».
Текст телеграммы
Медведев отметил, что организаторские способности Рыжкова можно было оценить во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и землетрясения в Армении. В дальнейшем, напомнил глав правительства, избиратели Белгородской области доверили Рыжкову право защищать их права в качестве депутата Госдумы. Сейчас политик продолжает эту работу в Совете Федерации.
Ранее, как писал News.ru, президент Владимир Путин присвоил Николаю Рыжкову звание Героя труда.