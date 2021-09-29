Дмитрий Быков рассказал о перспективах коммунистов в России

Писатель Дмитрий Быков заявил, что в России есть запрос на перспективную левую партию и КПРФ может ей стать. Но сейчас коммунисты — фейковая оппозиция. Размышления писателя опубликовал Sobesednik.ru.

Быков объяснил полицейское давление на членов КПРФ привычным алгоритмом власти: самой назначить врага и разбираться с ним.

Того и гляди, предупредят Зюганова о недопустимости любых акций — хотя Зюганов много раз доказал свой вполне ручной характер, не желал решительных действий в 1993 году и покорно признал проигрыш три года спустя, — заявил Быков.

При этом он видит среди коммунистов молодых, которые могут взять власть в партии. Быков считает, что сбывается прогноз Алексея Навального о том, что власть, столкнувшись с напряжением, опрокинет себя сама из-за некомпетентности.

В перспективы большевиков я не верю вовсе, но переродиться в нечто дееспособное они могут легко, потому что путинисты исправно добавляют им аргументов. Ностальгии по самодержавию-православию-народности в массах нет совершенно, а по социализму и советской эстетике — сколько угодно, — сообщил писатель.

Он добавил, что КПРФ может стать перспективной партией, если грамотно воспользуется давлением, потому что быть лучше действующей власти не очень сложно. По словам Быкова, даже 1970-е годы были свободной, интеллектуальной и перспективной эпохой на фоне современности Путина.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал «уголовным преступлением» блокировку сотрудниками полиции в Москве общественной приёмной депутата партии. Силовики заблокировали первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.