Дитрих отказался от поста губернатора Белгородской области

https://static.news.ru/photo/ec29f900-24ca-11eb-a7bf-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дитрих Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих отказался от должности временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Его кандидатура на этот пост изначально в Кремле не обсуждалась, она возникла после того, как было принято решение о его отставке 9 ноября.

Дитриху поступало такое предложение, но он от него отказался, — рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и знакомый экс-министра.

Отказавшись от этого поста, Дитрих может уйти в бизнес-структуры, считает ещё один информированный источник.

Вопрос о кандидатуре врио губернатора Белгородской области возник после того, как ушёл в отставку Евгений Савченко, руководивший регионом с 1993 года. Незадолго до этого он ввёл должность первого вице-губернатора, назначив на неё экс-главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева. Однако с Кремлём, по словам одного из собеседников РБК, кандидатура Буцаева была согласована только предварительно. Позже там посчитали, что назначать его на этот пост не стоит, «так как он не справился на предыдущем месте работы в РЭО». По словам другого приближённого к администрации президента источника, вопросы к Буцаеву возникли и со стороны спецслужб.

Выборы губернатора Белгородской области состоятся в сентябре 2021 года.

Как писал NEWS.ru, президент России принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, а облдума единогласно утвердила бывшего главу региона в качестве члена Совета Федерации. Политтехнолог Евгений Минченко считает, что решение главы государства связано исключительно с возрастом Савченко. По мнению Минченко, президент выбрал момент для отставки сразу после выборов в Белгородскую областную думу, так как это даёт «возможность назначить сенатора». Политтехнолог также заявил, что все губернаторы, у которых срок полномочий заканчивается в 2021 году, находятся в зоне риска. Наиболее прочные позиции, по мнению Минченко, у глав Татарстана, Севастополя и Ленинградской области (Рустам Минниханов, Михаил Развозжаев и Александр Дрозденко соответственно).