Директор Института ЕАЭС назвал неожиданных преемников Путина

Директор института ЕАЭС, бывший депутат Госдумы Владимир Лепёхин назвал, кто может сменить Путина на посту президента. Кандидатуру нового главы государства России может навязать Запад, заявил политолог в интервью «Свободной прессе».

По словам эксперта, Запад сейчас « вводит российский спектакль» и поддерживает в нём новых игроков, которые должны сыграть партию против действующего президента.

В этом смысле нельзя списывать со счетов ни Алексея Навального, ни Дмитрия Муратова (специально награждённого Нобелевской премией для создания из него еще одного «альтернативного» Путину кандидата), ни Дмитрия Медведева, ни Григория Явлинского, ни даже Анатолия Чубайса. Здесь всякое лыко в строку против действующего президента, — предупредил о подковёрных играх западных политиков Лепёхин.

Что касается Дмитрия Медведева, он, по мнению главы Института ЕАЭС, слабый лидер. И за ним, считает специалист, стоят «известные кукловоды», которые пишут ему статьи в «нужном» проглобалистском духе.

Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы.