https://static.news.ru/photo/4fe47816-2036-11ea-9793-fa163e074e61_660.jpg Иван Жданов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что планирует принять участие в выборах в Государственную думу. Избирательная кампания начнётся в 2021 году.

По его словам, такое решение было принято в течение последних 10 суток, что он провёл в камере, передаёт «Интерфакс». Он отметил, что в парламенте должны быть люди, которые принимают нормальные законы, а не инициативы, от которых «все просто сходят с ума».

Россия должна быть открытой и свободной страной <...> Я считаю, что не должно быть политических дел, таких как «московское дело» и многие другие, я считаю, что каждый может свободно пользоваться Интернетом, трудиться и получать достойную зарплату, что каждый может заниматься своим бизнесом, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, 16 декабря силовики задержали Жданова, отбывшего 10 суток административного ареста. В руках стражей порядка он оказался сразу после выхода из спецприёмника. Позднее в этот же день его отпустили.

Директора ФБК задержали 6 декабря 2019 года, о чём он сообщил в социальных сетях. По его словам, 10 суток ему дали за то, что политик 14 июля пришёл к столичному избиркому требовать своей регистрации кандидатом.