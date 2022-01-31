Дипломаты заявили, что РФ не будет «пятиться назад» из-за угрозы санкций

Угрозы санкций с стороны США не заставят Россию «пятиться назад» и идти на уступки. Об этом заявили в посольстве РФ в США. Там также отметили, что именно Вашингтон является генератором напряжённости в двусторонних отношениях. Своё заявление дипломаты опубликовали на странице посольства в социальной сети Facebook.

Генератором напряжённости является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций, — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Дипломаты отметили, что именно Штаты «поощрили радикал-националистический переворот в Киеве». В результате этого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и выступили за присоединение к России. Также в дипмиссии напомнили, что это Вашингтон поставляет наступательное вооружение украинским властям, поддерживая стремление решить проблему Донбасса силовым путём.

Также работники посольства обвинили США в том, что те нарушили принцип неделимости безопасности и «подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам». При этом в заявлении подчёркивается, что РФ имеет суверенное право перемещать свои войска на своей территории и это никому не угрожает.

Киев и страны Запада в последние месяцы неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».