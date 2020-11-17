Дипломаты США и Франции приедут в Москву на встречу по Карабаху

https://static.news.ru/photo/51388bb0-28ed-11eb-bff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители дипломатических ведомств Соединённых Штатов и Франции прибудут в Москву для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о проведении такой встречи, передаёт РИА Новости.

С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов, — сказала она.

Накануне о встрече рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Режим прекращения огня не регулирует сути. И вопрос, который стоит сейчас: как завтра будет урегулирована проблема по сути, — сказал он.

По его словам, дискуссии проводятся между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также между госсекретарём США Майком Помпео и Ле Дрианом.

Завтра будет встреча с Москве с представителями, ответственными за это досье, чтобы снять неясности в режиме прекращения огня, — заключил он.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле прокомментировали итоги договорённостей по Карабаху. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, самым ценным является то, что «пушки молчат» и «люди не гибнут».