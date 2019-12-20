Специальный представитель главы РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился в Москве с министром информации Палестины Набилем Абу Рудейном. Дипломаты обсудили урегулирование обстановки на Ближнем Востоке и дружеские отношение между сторонами.
Акцент в переговорах сделали на восстановлении палестинского национального единства в ближайшее время. Кремль также предложил партнёрам из Палестины поддержку в организации всеобщих выборов,
Как ранее передавал NEWS.ru, Международный уголовный суд в Гааге начнёт расследование военных преступлений, совершённых на палестинских территориях. При этом обвинения могут быть выдвинуты как против палестинцев, так и против израильтян. Об этом рассказала прокурор МУС Фату Бенсуда.
В своём заявлении она отметила, что, поскольку Палестина официально попросила международный орган вмешаться, Бенсуда не нуждается в одобрении судей для того, чтобы начать расследование. Также прокурор подчеркнула, что удовлетворена тем, что военным преступлениям на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа наконец уделят необходимое внимание.
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