Заявления Марин Ле Пен связали с желанием привлечь «жёлтых жилетов»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:55, 15 октября 2021
Марин Ле Пен(Marine Le Pen)Фото: MAO / Panoramic via www.imago-im/Global Look Press
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Заявления баллотирующейся в президенты Франции Марин Ле Пен вызваны желанием привлечь на свою сторону «жёлтых жилетов». Так оценил готовность политика отказаться от субсидирования возобновляемых источников энергии дипломат, руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский. Об этом сообщает «Политика Сегодня».
Решение Ле Пен исходит из уроков движения «жёлтых жилетов», которое не полностью утихло само по себе. Эти люди много раз проводили протестные акции, поэтому оппозиционные силы стараются использовать эти настроения в свою пользу. Ле Пен пытается привлечь людей на свою сторону, хотя раньше «жёлтые жилеты» за ней шли неохотно, — сказал Рубинский.
Он добавил, что удивлён подъёмом экологической тематики во Франции. По мнению Рубинского, это шаг Ле Пен навстречу консервативному электорату.
«Жёлтые жилеты» — представители спонтанных, без единого лидера протестов во Франции в конце 2018 года.
Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен временно устранилась от руководства своей партией «Национальное объединение» специально для участия в намеченных на 2022 год выборах президента. Она передала полномочия соратнику Жордану Барделле.