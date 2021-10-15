Заявления Марин Ле Пен связали с желанием привлечь «жёлтых жилетов»

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что высказывания Евросоюза относительно переписи населения в Крыму являются «заезженной пластинкой» и не могут повлиять на международно-правовую реальность, созданную в результате «свободного волеизъявления» жителей полуострова, передаёт РИА Новости.

Это заезженная пластинка в жанре параллельного мира. Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан, — сказал Грушко. Ранее в Евросоюзе осудили проведение переписи населения и начало...