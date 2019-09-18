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К осуждённому в США за поставки оружия россиянину Виктору Буту прилетели жена и дочь. Им разрешили первое свидание с момента вынесения приговора в 2012 году.

Встреча пройдёт на территории тюрьмы города Марион в штате Иллинойс, где отбывает наказание россиянин. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб. Через два года...