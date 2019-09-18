Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на «оккупированных территориях» Донбасса, в Крыму и Грузии нет людей, которые желали бы стать частью России.
Здесь нет людей на оккупированных территориях, которые хотели бы стать частью России. Здесь есть люди, которые хотели бы, чтобы не было линий разграничения, — цитирует его агентство УНИАН.
Волкер уверен, что Запад гораздо сильнее Москвы в экономическом, политическом и военном плане, однако «поведение России становится только хуже».
Как писал News.ru, украинская разведка заметила, что Россия ускорилась с выдачей российских паспортов жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По версии Киева, Москва это делает намеренно, чтобы не потерять своего влияния в регионе. По данным Минобороны Украины, с 1 октября в подразделениях войск в Донбассе «будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство».