Дипломат сообщил о триумфальном успехе дипломатии России в ООН

https://static.news.ru/photo/edeeedbc-83bc-11eb-8cff-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Trutschel via imago-images.de/Global Look Press

Доклад по международной информационной безопасности отражает подходы России в данном вопросе и является примером триумфа российской дипломатии в сложной международной обстановке. Документ принят на площадке штаб-квартиры ООН.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, сообщает ТАСС.

По его словам, деятельность рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникации, которая создана в 2018 году по инициативе Москвы, завершилась «триумфальным успехом» дипломатов из РФ.

Все 193 государства — члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы, — подчеркнул Крутских.

Он уточнил, что новая РГОС должна начать работу в июне 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ в марте-апреле представит для обсуждения проект по регулированию прав граждан в цифровом пространстве. Необходимость создания такой концепции в СПЧ объяснили тем, что процессы ускоряющейся цифровизации идут с опережением развития законодательства, регулирующего соответствующие сферы.