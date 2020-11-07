Дипломат рассказал о значении города Шуша в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/88f4e548-21c3-11eb-9cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Город Шуша в Нагорном Карабахе, о взятии которого заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, имеет большое значение, потому что контроль над ним означает укрепление азербайджанских позиций в нагорно-карабахском конфликте. Такое мнение высказал посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.

Шуша имеет большое значение. Она расположена выше Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определённых военных успехов, это трудно отрицать, — сообщил РИА Новости эксперт.

Он напомнил, что исторически в Шуше преобладает азербайджанское население.

Кроме того, эксперт усомнился в перспективах дальнейшего мирного урегулирования карабахского конфликта, так как «стороны напитаны взаимным недоверием». В этом смысле, пояснил дипломат, роль посредников очень рискованная, потому что каждая сторона считает, что посредник обслуживает интересы оппонента.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, поэтому 8 ноября навсегда войдёт в историю страны. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.