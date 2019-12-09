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Вопрос цены поставок Минску российского газа должен быть согласован в ближайшие две недели. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Дипломат раскрыл эту информацию, комментируя итоги переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, передаёт БелТА.

Что касается газа, мы обменялись позициями, они зачастую не совпадали, но в конце концов президенты определили направления, — сказал Семашко.

По его словам, в перерыве встречи с Александром Лукашенко тет-а-тет Владимир Путин «дал поручение председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку».

Буквально в течение недели-двух все разногласия, пересчёты мы должны согласовать — по поясам, доходность и т.д., чтобы в конце концов через пару недель доложить, что мы нашли эту развязку, — добавил Семашко.

Также он пояснил, что после согласования интеграционных карт, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, вопрос о цене поставок газа в Белоруссию будет полностью снят.

Как писал NEWS.ru, ранее Семашко заявил, что Путин и Лукашенко нашли подходы к решению вопроса компенсации Минску издержек из-за проводимого в РФ налогового манёвра в нефтяной сфере. Их переговоры по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства прошли 7 декабря в Сочи. Встреча продолжалась более пяти часов.

Руководители двух стран не стали комментировать итоги переговоров. Лукашенко покинул сочинскую резиденцию российского коллеги сразу после завершения разговора.