Дипломат: НАТО разрушила все форматы сотрудничества с Россией

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Россия будет добиваться исправления географических и функциональных кренов в мониторинговой деятельности Совета Европы. При этом сотрудничество с докладчиками ПАСЕ продолжится. Об этом рассказал в интервью изданию «Коммерсант» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее в РФ побывали докладчики комиссии ПАСЕ по мониторингу, собиравшие информацию в отношении России в части исполнения ею обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы. По словам Грушко, визит прошёл...