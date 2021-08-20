Дипломат: НАТО разрушила все форматы сотрудничества с Россией
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:33, 22 августа 2021
Фото: imago stock&people/Global Look Press
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НАТО разрушила все форматы сотрудничества с РФ, включая взаимодействие по Афганистану. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью изданию «Коммерсант».
По мнению Грушко, отвечать за геополитическую игру, устроенную Штатами, в результате пришлось гражданам Афганистана.
Да, Альянс разрушил все форматы сотрудничества, в том числе по Афганистану. Цену за эту геополитическую игру, ничего общего не имеющую с интересами безопасности, в итоге пришлось заплатить афганцам, — заявил дипломат.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны войск США. 15 августа «Талибан» (запрещён в РФ) без боя вошёл в Кабул. После этого боевики объявили о полном контроле над страной. Глава государства Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из Афганистана. По некоторым данным, он забрал с собой крупную сумму денег. Сначала он прилетел в столицу Таджикистана Душанбе, а оттуда вылетел в Оман.