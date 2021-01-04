Дипломат из Украины захотел устроить России Афганистан

https://static.news.ru/photo/fee14fac-4ea1-11eb-aae8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Арестович Фото: Алексей Арестович/facebook.com

Украина может «перейти в наступление» на Россию в случае войны. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче, у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации, — заявил дипломат.

По его словам, украинские военные использовали более 100 «самых крутых ракет», которые были отстрелены по России и «попали в цель». После этого с Киевом «ничего страшного не произошло», заявил Арестович в эфире канала Politeka.

Вероятно, дипломат имел ввиду Донбасс, когда говорил о попадании ракет в цель. Чиновник также добавил, что круче украинских ракет может быть только ядерное оружие.

На Украине политики регулярно выступают с различными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил «устроить российскому флоту Пёрл-Харбор», захватить Крым и взорвать Крымский мост.

Президент Украины Владимир Зеленский порассуждал о возможности нападения России на Украину со стороны Крыма. Он подчеркнул, что в этом случае в стране будет объявлена всеобщая мобилизация и оружия в руки возьмут не только мужчины, но и женщины, писал NEWS.ru.