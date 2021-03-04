«Дико»: Захарова о словах главы МИД Словакии про «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/b3382db4-7cff-11eb-8f7b-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД Словакии Ивана Корчока о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является средством гибридной войны. По её мнению, такие слова являются не только недостойными, но и дикими.

Эти заявления недостойны в нынешней ситуации в мире в связи с пандемией. Такие заявления выглядят странно, а иногда, мне кажется, даже дико, — сказала Захарова.

Она отметила, что в период пандемии нужно сконцентрироваться на преодолении трудностей, а не создавать новые подобными заявлениями. Кроме того, представитель МИД РФ уточнила, что поставки российской вакцины в Словакию начались на основании заявки правительства страны. Её слова приводит ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Словакии Зузана Чапутова сочла недопустимой закупку вакцины «Спутник V». В ответ на это премьер страны Игор Матович раскритиковал местных политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России. С ней согласен глава МИД Словакии Иван Корчок. Он назвал «Спутник V» не вакциной, а «инструментом гибридной войны».