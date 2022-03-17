«Сегодня вынесли приговор, а завтра к стенке? Это же глупости!»

ЛДПР 16 марта выразила готовность вынести на референдум вопрос о возврате смертной казни. В партии заявили, что после выхода из Совета Европы Россия «скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил», среди которых и запрет на лишение жизни преступников по решению суда. NEWS.ru поговорил с замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексеем Диденко, который курирует эту тему, о том, зачем возвращать смертную казнь и почему высшая мера была отменена.

— Почему именно сейчас вы решили поднять вопрос о возвращении смертной казни?

— Так мы из Совета Европы вышли.

— Это достаточное основание?

— Это единственное основание, которое сдерживало применение этой меры наказания. Единственное.

— А другие мотивы? Судебные и следственные ошибки? И есть ли данные, что эта мера не снижает преступность...

— Все эти аргументы известны, что не мешает почти 50 странам эту меру применять.

— Зачем смертная казнь нужна?

— Вы знаете, это как будто вы меня спрашиваете, в чём смысл жизни. Это очень эффективная мера наказания, высшая мера, и таковой она была долгие годы и в советском уголовном праве, и до советского уголовного права. Только с середины 1990-х она в Российской Федерации не применяется.

— Вы смотрели статистику? Может, люди против?

Опросы на наших сайтах эту статистику не подтверждают. На наших ресурсах подавляющее большинство — 65% за. Естественно, нужно более серьёзное исследование, не просто в социальных сетях голосование, с выборкой, научным подходом. Ну пускай ВЦИОМ, они любят по пятницам какие-то опросы делать. Они на своё усмотрение эти опросы запускают, может, пора и этот опрос запустить. Я человек, который избирается в одномандатном округе, я знаю, какие настроения.

Мне не нужны никакие ВЦИОМы, я знаю, что люди за. Если кому-то нужно изучить это мнение, пожалуйста, можно независимой организации экспертной поручить проведение этих опросов, вы увидите их результаты. Я примерно их понимаю.

— Как это коррелируется с тем, что Россия в целом достаточно православная страна, а одна из главных заповедей — «не убий»?

— Послушайте, эти заповеди, они не только у православных. Они у многих конфессий, что не мешает им применять высшую меру наказания. Там же есть все эти обоснования, в том числе и в Библии есть некие аргументы в пользу возмездия, установления справедливости. Вы знали об этом, читали?

Все эти аргументы хорошо известны, они изучены. Одно дело спорить в социальных сетях, другое — предметно вести диалог. Известны все эти позиции либеральных юристов, что возможна судебная ошибка и прочее. Ну сделайте процедуру, чтобы не было судебной ошибки, в чём проблема-то? Применяйте эту меру в особом порядке, с расширенными сроками обжалования, пересмотрами. Что, судебная ошибка — это прямо такая серьёзная проблема? Сегодня вынесли приговор, а завтра повели к стенке? Это же глупости, так не было никогда. Эти случаи единичные на десятки тысяч. Поэтому эти все вопли всерьёз восприниматься не могут. Есть статистика. Судебные ошибки только в единичных вариантах возможны.

Естественное, что смертная казнь применяется крайне редко даже там, где она разрешена. А вот как сдерживающий фактор и как высшая мера наказания, конечно, она имеет под собой определённые основания. И как профилактическая мера, как устрашающая мера — это одна из функций наказания, она, конечно, может быть применена. Я сам юрист и есть разные школы и подходы. Лично я за возвращение смертной казни за особо опасные преступления, очень узкий перечень, по особым основаниям, по особой процедуре.

Алексей Диденко duma.gov.ru

— Перечислите, пожалуйста, о каких конкретно преступлениях идёт речь.

— Особо тяжкие, по которым сегодня предусмотрено пожизненное лишение свободы. В принципе, с учётом того, что это ещё более серьёзная мера, можно и эти виды наказаний пересмотреть, ужать до минимума, оставить пять-семь составов самых вопиющих, по которым люди сами вопросы поднимают.

Вот в Киселёвске полгода назад изнасиловали и убили двух девочек. Нужно рассказывать, что там в комментариях было? Страшные террористические акты, ещё какие-то вещи. Разве можно это обсуждать? Люди только этим и мотивированы.

Крупные коррупционные преступления нужно обсуждать, потому что неоднозначное отношение. Но в каких-то особых обстоятельствах, в особо крупных размерах или сопряжённое с нанесением вреда большому кругу лиц, государственным интересам, наверное, имеет смысл. Какие-то очевидные вопиющие составы. Или, например, владелец наркокартеля: тоже нужно обсуждать, если он наносит урон здоровью миллионов россиян, о каком лишении свободы может идти речь? На одной чаше весов стоит его никчёмная жизнь, на другой — здоровье миллионов россиян.

— А может, хорошо, чтобы он до конца жизни мучился в колонии? Говорят, для человека это тяжелее, чем смерть.

— Нигде никто не мучается, у нас нет никакой каторги. Она запрещена. Они судятся, обращались в ЕСПЧ, что у них условия не соответствуют европейским стандартам. У нас тюрьмы многие с XIX века.

В этой бесовщине либеральной можно скатиться до Брейвика, который просит прогулки и сексуального партнёра предоставлять по графику. Это не наша тема, это чуждо нашей ментальности. Мы не можем скатываться в это мракобесие. Не мракобесие, а либеральная бесовщина. Наблюдаешь и иногда диву даёшься, до чего дело доходит.

— А вы сами могли бы принять решение о казни в отношении другого человека?

— Это же вопрос юридический. Одно дело ты судья или присяжный заседатель, другое — ты, шериф на диком Западе, взял пистолет ходишь, вершишь правосудие. Мы отошли от этих времён. Есть правовые рамки, это должно быть максимально открыто, с максимальными гарантиями для потенциального нарушителя, к которому, возможно, будет применена эта мера. Нужен просто системный подход.

Этот аргумент, что вас направо и налево будут расстреливать, понятно, что это генетическая память и всё это действительно имеет место, но на самом деле одни из наиболее цивилизованных, как мы считаем, стран не гнушаются это применять. Не везде, не на всей территории, где-то выборочно, не так часто, как многие думают, но тем не менее вполне допустимая для них вещь и институт.

Чуждый институт, это же нам насадили. В 1990-е нам эту конвенцию навязали, и начали мы сами себя сечь. Мол, какие мы нехорошие, какое у нас кровавое прошлое, вообще это недопустимо на все времена, вплоть до отмены смертной казни в Конституции РФ. Понятно, кто писал, зачем писал и по чьей указке.

Почему вы к этим текстам относитесь как к какой-то догме нашей культурной? Это что, какие-то произведения наших классиков или был народный собор по этим вопросам? Чуть ли не западные агенты нам это навязали, зачем это было нужно? Вторая глава Конституции просто не меняется поправками, надо новую принимать, а то давно бы уже это выхолостили из текста.