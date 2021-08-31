«Диагноз – бред»: политолог о словах Зеленского о «грязном российском газе»

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия продаёт «самый грязный» в мире газ, оценил политолог Сергей Михеев в эфире YouTube канала «Соловьев Live». Он отметил, что слова лидера Украины как минимум противоречат мольбам Киева о сохранении транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».

Зеленский обсуждает «Северный поток — 2» с Америкой и немцами, обсуждает сохранение транзита, одновременно Зеленский говорит, что российский газ — самый грязный газ в мире. Человек несёт какую-то полную бредятину, — сказал он.

Политолог назвал слова Зеленского «полной кашей» и выразил уверенность, что президенту Украины пора ставить диагноз — «бред».

Михеев напомнил и о других противоречащих заявлениях Зеленского, вроде: «Россия ужасная, нужны санкции, но газ надо пустить через трубу украинскую». А также напомнил, что Киев неоднократно высказывался о ненависти к России, но всё равно хочет заработать на ней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российский газ «самый грязный в мире», на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. По его словам, это так из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа».