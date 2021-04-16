Деятельность украинского консула не удивила депутатов Госдумы

https://static.news.ru/photo/fc880654-9f89-11eb-b9fc-96000091f725_660.jpg Александр Сосонюк Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Соединённые Штаты и их сателлиты в России действуют нагло. Они игнорируют все международные правила, а Киев давно уже присоединился к антироссийскому блоку, во главе которого стоят США. Поэтому деятельность задержанного в Санкт-Петербурге не вызывает удивления. Такое заявление в разговоре с журналистами сделала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Она отметила, что на фоне происходящего меры, принятые Москвой по блокировке поддерживаемых госдепом структур, выглядят логично и адекватно. Соответствующие ограничения, уточнила Панина, необходимо распространить на все организации, которые совершают свою деятельность при поддержке и иных государств из антироссийского блока. Меры нужно вводить, если в странах, по словам парламентария, наблюдается репрессивный подход по отношению к любой активности, направленной на установление взаимовыгодных связей с РФ.

Международные отношения строятся на принципе взаимности, правила должны быть одинаковы для всех. Тем, кто создал из России образ врага и поступает соответствующим образом, придётся к этому привыкать, — цитирует Панину РИА Новости.

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул Генерального консульства Украины по имени Александр Сосонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, консула задержали на несколько часов.

Как передавал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел Украины представили свою версию задержания консула страны в Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля. Как сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Евгений Енин, всё произошедшее было чистой провокацией российской стороны.