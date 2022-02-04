Deutsche Welle продолжил вещание в России, несмотря на запрет Роскомнадзора

Несмотря на требования Роскомнадзора свернуть работу московского бюро к 09:00 мск, телеканал Deutsche Welle продолжает вещание в России, передаёт РИА Новости. В частности, его эфир идёт на кабельных сетях МГТС, а также в некоторых гостиницах. Решение о закрытии корпункта канала было принято в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, аккредитации всех сотрудников его российского бюро аннулированы.

В гостинице Hilton сообщили , что «в данный момент телеканал работает», но, как отметили в отеле, его обещают отключить «сегодня-завтра». В московской гостинице «Националь» пояснили, что «так как Роскомнадзор этот канал заблокировал, то он не работает». В Ritz-Carlton, «Марриотте» и Four Seasons Hotel сказали, что данного телеканала у них нет, а в «Интерконтинентале» его, по словам сотрудников, «нет и не было в перечне».

При этом вещание продолжается в прямом эфире и на сайте медиакомпании, он по-прежнему доступен в России.

Как стало известно, в отношении Deutsche Welle будет инициирована процедура рассмотрения вопроса о признании телеканала СМИ-иноагентом, об этом сообщили в МИД России. Накануне, 3 февраля, шеф московского бюро заявил, что получил официальное письмо от МИД РФ с распоряжением в 09:00 утра пятницы закрыть корпункт.

Ранее МИД ФРГ осудил вводимые Россией ограничения против телеканала Deutsche Welle. С заявлением выступил пресс-секретарь федерального Министерства иностранных дел, подчеркнув, что действия российских властей ведут к росту напряжённости между странами, а приостановка работы RT DE связана с отсутствием лицензии.

Ассоциация немецких журналистов уже призвала президента РФ Владимира Путина снять запрет на вещание DW и вернуть аккредитацию журналистам.