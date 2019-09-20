Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если её представители вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Государственной думы по расследованию вмешательства в дела РФ, заявил депутат ГД Адальби Шхагошев.
Я через министерство иностранных дел и через Роскомнадзор направлю обращение к ним о временном лишении или приостановлении аккредитации их представительства в Российской Федерации, — отметил Шхагошев.
Следующее заседание назначено на 27 сентября, передаёт
3 августа немецкая газета Deutsche Welle призвала своих читателей выйти на несанкционированный митинг в Москве.
27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми. При этом комиссия не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.
Как писал News.ru, глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн не видит возможности участвовать в расследовании иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Поиском его следов занимается спецкомиссия Госдумы.