https://static.news.ru/photo/26c5ec2a-dba9-11e9-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Wolf/c-w-design.de/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 de

Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если её представители вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Государственной думы по расследованию вмешательства в дела РФ, заявил депутат ГД Адальби Шхагошев.

Я через министерство иностранных дел и через Роскомнадзор направлю обращение к ним о временном лишении или приостановлении аккредитации их представительства в Российской Федерации, — отметил Шхагошев.

Следующее заседание назначено на 27 сентября, передаёт РИА Новости .

3 августа немецкая газета Deutsche Welle призвала своих читателей выйти на несанкционированный митинг в Москве.

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми. При этом комиссия не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.

Как писал News.ru, глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн не видит возможности участвовать в расследовании иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Поиском его следов занимается спецкомиссия Госдумы.